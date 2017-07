Cardenal Da Rocha (Brasil): “¡La corrupción mata! ¡Los intereses de mercado no son motivo para sacrificar al pueblo!”

No es la primera vez que los obispos de Brasil advierten de las reformas económicas del gobierno, pero el presidente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, el cardenal Sergio da Rocha, ha sido especialmente directo: “¡Los intereses de mercado no son motivo para sacrificar al pueblo!”, ha dicho.

En una breve entrevista a la prensa local publicada el 2 de julio, el presidente de la CNBB y cardenal-arzobispo de Brasilia, ha explicado que la CNBB está hablando sobre la crisis brasileña: “¡La crisis política no debe continuar!” La CNBB no se pronuncia sobre la situación del presidente Michel Temer, siguiendo su tradición de no comentar nada sobre los gobiernos o los partidos de forma directa, pero estamos siguiendo de cerca el desarrollo de la crisis y las alternativas”.

“La crisis política se ha agravado con las denuncias contra el presidente,- ha asegurado el cardenal-, y no se puede aceptar que el grupo en el gobierno continúe ignorando todo, haciendo como si nada pasara, para justificar la votación de proyectos o poner como excusa que el país tiene que seguir adelante. Tenemos que recordar que la corrupción mata porque la falta de recursos niega a la población la salud, la educación, la alimentación y el trabajo”.

Las declaraciones del cardenal da Rocha llegan justo cuando el senado dicute y vota esta semana la ley sobre la reforma del trabajo y la opinión pública continúa haciendo presión por el caso de corrupción que ha implicado al presidente Michel Temer. El actual presidente de Brasil, que promovió el impeachment contra Dilma Rousseff, podría sufrirlo ahora en sus propias carnes.

Brasil, que sufre una fuerte recesión económica, ha debido afrontar dos escándalos internacionales: Petrobras e Odebrecht, que supusieron la destitución de Dilma Roussef. Ahora, de nuevo la corrupción golpea la gobernabilidad del país. Según la prensa internacional, esta crisis unida a la corrupción no parece que tenga una fácil solución sin graves consecuencias, puesto que si Temer deja la presidencia, podría estar dispuesto a hablar de lo que ha sucedido en Brasil en las últimas décadas.

Fuente: Agencia Fides

