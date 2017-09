El cardenal Blázquez envía una carta de condolencia al presidente del episcopado mexicano

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Ricardo Blázquez Pérez, ha enviado un escrito de condolencia y solidaridad al presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, cardenal José Francisco Robles Ortega, ante el terremoto que ha sacudido la Ciudad de México y otros estados.

El cardenal Blázquez le ruega que transmita “a los hermanos de la Conferencia Episcopal de México y a todo el querido Pueblo mexicano nuestros sinceros sentimientos de dolor por la catástrofe ocurrida y de esperanza en la pronta restauración”. “Pedimos -señala el presidente de la CEE- a Nuestra Señora de Guadalupe, tan querida del Pueblo mexicano, el pronto restablecimiento de los heridos, el descanso eterno para los difuntos, y el consuelo para quienes han perdido familiares y amigos, así como sus bienes materiales. Que el misterio de Cristo, muerto y resucitado, les ilumine la oscuridad de este difícil momento”.

Texto íntegro

Eminencia Reverendísima:

Nos ha llenado de consternación la noticia del terremoto que ha sacudido a Ciudad de México y otros estados, causando numerosos muertos y la destrucción de cuantiosos bienes materiales.

En nombre de todos los miembros de la Conferencia Episcopal Española, y en el mío propio, le envío nuestra profunda condolencia y nuestra solidaridad en la oración ante el Señor.

Pedimos a Nuestra Señora de Guadalupe, tan querida del Pueblo mexicano, el pronto restablecimiento de los heridos, el descanso eterno para los difuntos, y el consuelo para quienes han perdido familiares y amigos, así como sus bienes materiales. Que el misterio de Cristo, muerto y resucitado, les ilumine la oscuridad de este difícil momento.

Le rogamos que transmita a los hermanos de la Conferencia Episcopal de México y a todo el querido Pueblo mexicano nuestros sinceros sentimientos de dolor por la catástrofe ocurrida y de esperanza en la pronta restauración.

Afmo. en el Señor.

Ricardo Blázquez Pérez

Cardenal-Arzobispo de Valladolid

Presidente de la Conferencia Episcopal Española

miércoles 20 septiembre, 2017

