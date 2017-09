Capítulos generales de las Claretianas, Teresianas y Franciscanas Misioneras de la Inmaculada

Las Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas han elegido a su Gobierno General para el sexenio 2017-2023, en el XVII Capítulo General celebrado en Roma (julio-agosto 2017). La Superiora General será Jolanta Maria Kafka; la Vicaria General, Ana María Mandrile; las consultoras, Priscilla Latela, Amilbia Penagos Martínez y Petronille Mutungidimbu; y la ecónoma, María Cristina Ruberte Llaquet. La Secretaria será elegida por el Consejo General próximamente.

El día 19 de septiembre ha sido reelegida como Coordinadora General de la Compañía de Santa Teresa de Jesús para los próximos seis años, Asunción Codes Jiménez, en el Capítulo general que se celebra en Roma y continúa hasta el día 24 de septiembre.

Las Franciscanas Misioneras de la Inmaculada Concepción han elegido su nuevo gobierno en el Capítulo General: Superiora general, Hna. Consuelo Muñoz; Vicaria y Ecónoma General, Hna. Ángela Crespo; Segunda consejera, Hna. Milagros Alcorta; Tercera consejera y secretaria, Hna. Montserrat Soler; y Cuarta consejera, Hna. Mª Nieves Bilbatua.

