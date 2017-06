Camerún: «Monseñor Bala no se suicidio, sino que fue brutalmente asesinado; que se haga justicia”, afirman los obispos

Yaoundé (Agencia Fides) – “Mons. Jean Marie Benoît Bala no se suicidio, sino que fue brutalmente asesinado” afirma el comunicado de la Conferencia Episcopal de Camerún sobre la muerte de Su Exc. Mons. Jean Marie Benoît Bala, Obispo de Bafia, cuyo cuerpo fue encontrado en las aguas del río Sanaga, el 2 de junio.



La desaparición del obispo fue denunciada la mañana del 31 de marzo, cuando su coche fue encontrado en el Pont de l’Enfance. En el coche se encontró también “un mensaje extraño (…) junto a su documento de identidad y otros cosas personales”, recuerda el mensaje enviado a la Agencia Fides.

Al principio algunos habían sugerido que el Obispo se había suicidado y las autoridades enviaron buzos para buscar el cuerpo en el río. El 2 de junio, un pescador encontró los restos de Mons. Bala a pocos km del Pont de l’Enfance.

“Actualmente el cuerpo está a disposición de las autoridades judiciales para la investigación de las circunstancias, de las causas exactas y de los autores de este crimen atroz e inaceptable. (…) Nosotros, los obispos de Camerún afirmamos que Mons Jean Marie Benoît no se suicidó; fue brutalmente asesinado. Se trata de un asesinato más, uno de más”, se lee en el comunicado.

Los Obispos subrayan “la triste memoria de varios prelados, sacerdotes y personas consagradas que fueron asesinadas en circunstancias poco claras hasta la fecha. En particular, recordamos a Mons. Yves Plumey, Arzobispo Emerito de Garoua (asesinado en Ngaoundéré – 1991), don Joseph Mbassi (Yaoundé – 1988), p. Antony Fontegh (Kumbo-1990), las Hermanas de Djoum (1992), P. Engelbert Mveng (Yaoundé – 1995), solo por citar algunos”.

“Tenemos la impresión de que el clero de Camerún está particularmente perseguido por fuerzas oscuras y malvadas” denuncian los obispos de Camerún.

Al tiempo que piden que “se haga luz sobre las circunstancias y los motivos del asesinato del Mons. Bala, y que sean identificados y llevados ante la justicia para ser juzgados según la ley, todos los responsables”.

También exigen al Estado que “asuma el deber real de proteger la vida humana”; a los medios de comunicación y a los usuarios de las redes sociales que no difundan mentiras y respeten la dignidad de los seres humanos. Por último, los Obispos piden a los asesinos de Mons. Bala “qué realicen un camino de conversión urgente y radical”. (L.M.) (Agencia Fides 14/6/2017)

Comunicado de la Conferencia Episcopal de Camerún

