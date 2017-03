Braulio Rodríguez Plaza, elegido presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral (primer trienio)

Biografía de Braulio Rodríguez Plaza

Monseñor Rodríguez Plaza nació en Aldea del Fresno (Madrid) el 27 de enero de 1944. Desde 1960 realizó estudios humanísticos, filosóficos y teológicos en los Seminarios Menor y Mayor de Madrid. En 1973 se licenció en Teología Bíblica en la Universidad Pontificia Comillas y tras dos años de estudio, de 1979 a 1981, se diplomó en Sagrada Escritura por L´École Biblique de Jerusalén. Además, en 1990, se doctoró en Teología Bíblica por la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Burgos. Recibió la ordenación sacerdotal el 3 de abril de 1972.

El 13 de noviembre de 1987 fue nombrado obispo de Osma-Soria. Fue nombrado obispo de Salamanca el 12 de mayo de 1995. El 28 de agosto de 2002 el Santo Padre le nombró arzobispo de Valladolid El 16 de abril de 2009 Benedicto XVI lo nombró arzobispo de Toledo. En la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro de las Comisiones Episcopales de Apostolado Seglar y de Liturgia. Fue Presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de 1996 a 1999 y de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar durante dos trienios, de 1999 a 2005. Desde marzo de 2011 a marzo de 2017 ha sido presidente de la Comisión Episcopal de Misiones.

