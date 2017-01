Bautizados con Cristo en el Jordán, por Eusebio Hernández Sola, obispo de Tarazona, 8-1-2017

Queridos hermanos y amigos:

Concluimos hoy, con la fiesta del Bautismo del Señor, el tiempo de Navidad. A lo largo de estos días hemos ido contemplando en las celebraciones de los distintos días al Señor que por nuestra salvación se ha hecho hombre, ha acampado entre nosotros y desde la sencillez y la humildad se ha manifestado para que podamos acogerlo en nuestras vidas.

En la primera lectura de hoy se nos presenta la profecía de Isaías (42,1-4.6-7) que se cumple en Jesús, el Siervo, que desde la humildad viene al encuentro del hombre: No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra.

Desde esta humildad ha venido a llamar a todos, como nos dice la lectura de los Hechos (10,34-38) por boca de Pedro: Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos.

Finalmente, en el breve Evangelio de hoy (Mateo 3,13-17) se nos presenta el momento en que Jesús, antes de comenzar su misión, recibe el bautismo de Juan, poniéndose en la fila de los pecadores. De esta forma cumple la voluntad amorosa del Padre hacia la humanidad: Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere; y este acto de obediencia y humildad hace que el corazón de Dios Padre se conmueva y se oiga su voz: Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él y vino una voz del cielo que decía: “Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto”.

¡ Date de alta GRATIS en nuestras Alertas Informativas ! ¿Quieres ser de los primeros en estar informado? Noticias de alcance, materiales y documentos en castellano para la labor pastoral /catequética. GRATIS ​ SUSCRIBIRSE

El bautismo de Jesús es el comienzo del bautismo cristiano, Dios Padre nos hace hijos en el Hijo, nos da el Espíritu Santo y nos reviste de gracia para que cómo Jesús ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, prosigamos su misión, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él (cf. Segunda lectura)

Contemplar a Jesucristo, el Hijo amado de Dios, su predilecto, en esta fiesta del Bautismo del Señor, nos invita a redescubrir el significado de nuestro bautismo. Cada año en este día el Papa, desde San Juan Pablo II, en la capilla Sixtina administra el bautismo a distintos niños.

El papa Francisco invitaba a todos a experimentar en esta fiesta: en la vida de cada día la gracia que recibimos en el Bautismo, siendo verdaderos hermanos y hermanas en Cristo y verdaderos miembros de la Iglesia.

A lo largo del año 2015 en una serie de catequesis sobre los sacramentos, en la dedicada al bautismo señalaba: El Bautismo es el sacramento sobre el que se fundamenta nuestra fe y nos hace miembros vivos de Cristo y de su Iglesia. No es un simple rito o un hecho formal, es un acto que afecta en profundidad la existencia. Por él, nos sumergimos en la fuente inagotable de vida, que proviene de la muerte de Jesús. Así podemos vivir una vida nueva, de comunión con Dios y con los hermanos. Aunque muchos no tenemos el mínimo recuerdo de la celebración de este sacramento, estamos llamados a vivir cada día aspirando a la vocación que en él recibimos. Si seguimos a Jesús y permanecemos en la Iglesia, con nuestros límites y fragilidades, es gracias a los sacramentos por los que nos convertimos en nuevas criaturas y somos revestidos de Cristo.

Que a lo largo de este año revivamos individualmente y en comunidad la gracia que aquel día recibimos.

Con todo afecto os saludo y bendigo.

+ Eusebio Hernández Sola, OAR

Obispo de Tarazona

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...