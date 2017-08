Atentado en Barcelona: oración y cercanía del Papa Francisco

Declaración del Director de La Oficina de Prensa de la Santa Sede, Greg Burke

Una declaración del Director de La Oficina de Prensa de la Santa Sede, Greg Burke, este jueves, 17 de agosto 2017, con motivo del atentado terrorista ocurrido en Barcelona (España) este mismo jueves, dice la oración y la cercanía del Papa Francisco.

En el atendado ha causado al menos 80 heridos, y han fallecido 13 personas, según informa el Ministerio Español de Interior.

“El Santo Padre está siguiendo con gran preocupación cuanto está sucediendo en Barcelona. El Papa reza por las víctimas de este atentado y desea expresar su cercanía a todo el pueblo español, especialmente a los heridos y a las familias de los fallecidos”, dice Greg Burke.

Igualmente, la Conferencia Episcopal Española publica este mensaje en su página web: “Esta tarde ha tenido lugar en Barcelona un grave atentado terrorista con resultado de muerte y numerosos heridos. Ante este hecho luctuoso y execrable, la Conferencia Episcopal Española quiere en primer lugar mostrar su cercanía y oración a todas las víctimas y sus familias. Asimismo manifestamos nuestro apoyo a toda la sociedad que es atacada con estas acciones, en esta ocasión los ciudadanos de Barcelona, y a las Fuerzas de Seguridad.

Al mismo tiempo condenamos cada muestra de terrorismo, una práctica intrínsecamente perversa, del todo incompatible con una visión moral de la vida, justa y razonable. No sólo vulnera gravemente el derecho a la vida y a la libertad, sino que es muestra de la más dura intolerancia y totalitarismo.

Pedimos a todos los creyentes que eleven sus oraciones para pedir a Dios que conceda el descanso eterno a las personas fallecidas, restablezca la salud del resto las víctimas, consuelo a los familiares, llene de paz los corazones de las personas de buena voluntad y nunca más se repitan estas acciones despreciables.”

ZENIT, 17-8-2017

