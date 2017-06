Ataque a la capilla de la Universidad Autónoma de Madrid

Este viernes, 23 de junio, de madrugada, la capilla de la Universidad Autónoma de Madrid ha sufrido un nuevo ataque: en esta ocasión ha habido un intento de incendiarla arrojando un objeto prendido por una de las ventanas.

Además de una pintada en el exterior y la ventana rota, hay daños en las paredes, el suelo, una imagen de san José y una puerta. La Policía está investigando los hechos.

El Arzobispado de Madrid reza por los responsables y manifiesta su dolor por este tipo de actos que quiebran la verdadera convivencia en sociedad. La universidad debería ser el lugar por excelencia de búsqueda de la verdad y confrontación racional de ideas; un lugar donde siempre se defienda la verdadera libertad, cuya expresión más auténtica se manifiesta en la libertad religiosa como subraya la Iglesia y se reconoce en los Derechos Humanos.

El Arzobispado de Madrid agradece asimismo la condena del ataque por parte de las autoridades académicas de la Universidad Autónoma y su interés por esclarecer lo ocurrido.

Madrid. Infomadrid, 23-06-2017.-

