“Así en la tierra como en el cielo”, una exposición en el Vaticano sobre la historia de la Iglesia en Corea

Durante este mes y hasta el 17 de noviembre, está abierta en el Vaticano una exposición sobre los 230 años de historia de la Iglesia católica en la península de Corea, en la que se pone de relieve la fe de sus mártires y la promoción de un mensaje de paz.

De hecho, como señalaba en una entrevista a la Catholic News Agency, el padre Mathias Hur Young- yup, portavoz de la archidiócesis de Seúl, con la exposición quieren promover la paz y el conocimiento de la cultura coreana: “Como saben, hay una crisis nuclear en la península de Corea y, a través de esta exposición, queremos mandar un mensaje de paz, especialmente a nuestros hermanos y hermanas en el Norte”.

La exposición tiene como título “Come in cielo così in terra” (Así en la tierra como en el cielo) y es la primera colaboración entre los Museos Vaticanos y la archidiócesis de Seúl. Está patrocinada por el Gobierno Metropolitano de Seúl y la Embajada de Corea del Sur ante la Santa Sede y ha contado además con la colaboración del Museo de Historia de la capital coreana.

La exposición forma parte de diferentes proyectos en que colaboran Corea y la Santa Sede. En 2012, los Museos Vaticanos permitieron que varias piezas renacentistas de autores como Miguel Ángel y Rafael se exhibieran en Seúl.

La fe llegó a Corea gracias a un grupo de comerciantes coreanos que llevaron libros católicos al país desde Pekín. Un grupo de eruditos los estudió, comenzando así la fe. El primero de estos eruditos fue bautizado en Pekín en 1784, volviendo a Corea para bautizar a otros, creándose así la primera comunidad cristiana. Cuando aumentó el número de fieles, pidieron que fuera un misionero, un sacerdote, a Corea para que hubiera una evangelización más formal. Es un caso casi único en la historia, en el que son los laicos los que dan comienzo a la evangelización de todo un país. El misionero no llegó hasta 1794, procedente también de Pekín.

Incluso antes de la llegada del misionero, ya había comenzado la persecución contra los cristianos en Corea, por lo que desde sus mismos comienzos la historia de la Iglesia en este país está marcada por el sufrimiento, con 8.000 católicos martirizados por no renunciar a su fe.

La exposición, comentan los responsables, no sólo es una oportunidad para conocer la historia de esta Iglesia, sino también la cultura y las especiales características del mismo país. En un recorrido cronológico desde sus inicios hasta el presente, se exponen libros y objetos, así como arte religioso coreano. Hay obras con la Virgen y el Niño, así como retratos de los mártires. Son 181 piezas, y abrió sus puertas el 9 de septiembre pasado. Una fecha para recordar el 9 de septiembre de 1831, cuando el Papa Gregorio XVI anunciaba la creación del Vicariato Apostólico de Joseon, la primera “diócesis” de Corea.

A pesar de la persecución, los católicos no han dejado de aumentar en Corea. En los años 50 eran medio millón en Corea del Sur, el 2% de la población. Hoy suman casi 6 millones y alcanzan el 10%. Los sacerdotes eran 290, hoy son más de 5.000. Una Iglesia que ha sido visitada por Juan Pablo II en 1984 y en 1989, y por el Papa Francisco en 2014, cuando beatificó a 230 mártires en una misa en Gwanghwamun, a la que asistieron un millón de personas. Precisamente fue en esta visita del Papa cuando se comenzó pensar en esta exposición que, finalmente, se ha hecho realidad.

OMPRESS-ROMA (27-09-17)

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...