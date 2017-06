Asesinato cardenalicio, por Fidel García Martínez

El ataque a la Iglesia Católica en particular y a la australiana en particular tiene un claro objetivo, precisamente en el día de los Santos Pedro y Pablo, columnas de la Indestructibles, dinamitar la credibilidad del Papa Francisco por el apoyo sin fisuras al cardenal Pell, víctima de una campaña y chantaje claramente diabólicos. Muchos medios en su afán de ganar lectores como sea, se ha apuntado a condenar al cardenal Pell (foto), sin preocuparse de la veracidad de las acusaciones, el periodismo está en el tiempo de la post-verdad y de las noticias falsas y parece no se preocupa de más. El Papa Francisco tan falsamente admirado por cierta progresista es ahora atacado por según ellos no haber tomado cartas en el asunto Pell. Acusado sin más fundamento que sospechas de los que no se puede defender porque son falsas.

El mal está hecho. Y la Iglesia Católica en su jerarquía, el mismo Papa, se ha visto envuelta en un hipócrita y falso asunto promovido por poderosos lobbys que buscan imponer su mentira y su inmoralidad al mundo entero. Se han publicado durante meses libros y artículos que tenían como misión única y exclusiva atacar al cardenal sin más pruebas que las medias verdades, las peores mentiras. La postura del cardenal Pell después de hablar con el Papa Francisca, quien confía plenamente en su inocencia es clara. El cardenal ha afirmado, refiriéndose a las acusaciones contra él:” Estos problemas llevan siendo investigados dos años. Se han filtrados a los medios, es un asesinato implacable. La decisión se ha alargado durante más de un mes. Estoy esperando que llegue mi día en el tribunal para defenderme, soy inocente de estos cargos. Son falsos. La completa idea de abuso sexual es aberrante para mí”.

La postura de la Santa Sede es muy clara porque: “Pell ha condenado durante décadas abierta y repetidamente los abusos cometidos contra menores como actos inmorales y intolerables, ha cooperado con los autoridades australianas, ha apoyado la creación de una Comisión Pontificia para la tutela de menores y la protección de ayuda a las víctimas”.

Fidel García Martínez, Catedrático Lengua Literatura. Primer premio “María Zambrano” MEC.

