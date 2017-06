El arzobispo Omella establece el culto habitual en la Sagrada Familia

A partir del próximo domingo 9 de julio la basílica de la Sagrada Familia comenzará a ofrecer semanalmente una misa internacional cada domingo y fiesta de precepto a las 9 horas de la mañana. Se trata de una iniciativa que la archidiócesis de Barcelona quiere ofrecer a todos los cristianos, especialmente a aquellos que visitan la ciudad y durante su estancia quieren celebrar el ministerio de la fe en este templo reconocido en todo el mundo. Más adelante, se informará de las novedades que se vayan introducido progresivamente.

Acerca de la Iglesia Archidiocesana de Barcelona

La presencia de la Iglesia en Barcelona se remonta a la edad antigua. Actualmente, la obra pastoral de la Iglesia Archidiocesana de Barcelona comprende toda la región metropolitana de la capital catalana que tiene una población cercana a los 3 millones de habitantes. Desde diciembre de 2015, Mons. Juan José Omella es Arzobispo Metropolitano de Barcelona, con dos diócesis sufragáneas que son Terrasa y Sant Feliu de Llobregat.

BARCELONA, 16 de junio de 2017.-

