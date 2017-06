Arbolerius, el obispo converso y el escollo de la Inter comunión. V Centenario de Lutero (III)

El futuro cardenal Anders Arbolerius.

En este momento de nuestra conversación en Estocolmo el lunes 12 de junio, a 16 días de su creación como Cardenal de la Iglesia Católica, el obispo Arbolerius abunda en el tema de su conversión, y me apunta las claves de las dificultades que todavía acompañan al camino de la unidad de las iglesias cristianas.

Jordi Picazo, en estocolmo

Anders Arbolerius: su camino a la conversión

Jordi Picazo –Usted como converso, al igual que el también converso cardenal Newman, y la conversa, carmelita como Usted, Edith Stein a los que Usted admira, ¿siente que le inspira ese ímpetu de la nueva Fe como sentirían ellos cuando dejaron esa vieja fe que no llenaba sus ansias de Verdad?

Obispo Anders Arbolerius –“Mi proceso de conversión… desde mi juventud siempre sentí que tenía esa Fe en Dios, en Cristo, pero a la vez no me sentía totalmente en sintonía en la iglesia luterana, no era un miembro activo; y tuve contacto con católicos, y con las hermanas de Santa Brígida. Así, tras un año y medio de instrucción en la Fe entré a formar parte de la Iglesia católica, pues quería estar seguro que esto es la verdad, que esto es aquello por lo que quiero vivir y por lo que quiero morir”.

La Fe católica, es universal, para todos los pueblos y culturas

AA –“Vemos así que la historia de un converso puede ser muy distinta, y creo que lo principal es que el converso llegue a la conclusión de que esto es la verdad, que esto es lo que Dios ha ofrecido al mundo, no solamente para mí sino para todos. No es una fe reduccionista, es válida para todas las culturas, y todas las épocas, y como conclusión se comprende que es necesario que creas personalmente en esto.

“Tienes así que darte a ti mismo tiempo, y esforzarte, para llegar a la conclusión de que crees en esto y que esto irá conmigo en todos los días de mi vida, y que quiero entrar a un nivel más profundo todavía en esta relación personal con Dios y su Iglesia, y que quiero servir [alza más la voz en la última palabra] ese Dios y esa Iglesia”.

El principal escollo en el camino hacia la Unidad: el reconocimiento de la Eucaristía

2014 marcó el cincuentenario del Pontificio Concilio para la Unidad de los Cristianos

JP –En el análisis del camino por delante hacia la unidad de los cristianos, ya en el documento “Unitatem Redintegratio” se menciona las dificultades que no hay que despreciar, y se apunta que muchas provienen de la parte luterana en la todavía no plena aceptación de la doctrina de los sacramentos, especialmente la eucaristía y también la confesión y el orden ministerial. ¿Piensa que con el tiempo estos escollos son superables?

AA –En la misma iglesia luterana hay personas con visiones diferentes sobre la Eucaristía: en algunos casos, al igual que nosotros creen en la presencia real del Señor en la Eucaristía; otros tienen un punto de vista muy distinto. Y tal vez esto es típico en nuestro dialogo con la iglesia luterana: que hay algunos miembros que están muy cercanos a nosotros, y otros que tienen una perspectiva muy diferente, pues en la iglesia de Suecia, como iglesia Luterana no existe esa unidad de fe. Y esa es una de las principales dificultades: saber cuál es la posición de la iglesia como tal.

“Oficialmente sabemos que Lutero, ciertamente aceptaba la Presencia Real in actu, pero no después de la misa. Eso es claramente una gran dificultad, también. Aun así hay cierto tipo de aceptación luterana de que el Señor está presente en la celebración como tal. Pero yo diría que muchos en la iglesia luterana dicen: ‘ahora que hemos llegado a un acuerdo, ahora tenemos que celebrar la eucaristía juntos’; mientras que nosotros tenemos que decir no a eso: no hemos llegado tan lejos en nuestro diálogo.

“En cambio debemos explicarles que nosotros tenemos otra perspectiva respecto a la sacramentalidad de la iglesia y que esto a ellos les cuesta mucho entender; al menos para algunos de ellos. Por supuesto algunos estarán muy cerca, pero hay algunos que tienen una perspectiva muy distinta acerca de esta sacramentalidad de la Iglesia y de los sacramentos como mismos”.

El peligro del irenismo: demasiado pronto para la inter comunión

El artista católico Lars Germard entrega al Papa Francisco un icono, junto al Obispo Arbolerius y la Arzobispo Jackelén

JP –¿Existiría una tentación a adoptar una actitud de irenismo (ver aquí )?

AA –“Está claro que algunos pueden sentirse un poco frustrados, o mucho, cuando les decimos: ‘bueno, a un nivel humano puramente tenemos una relaciones muy buenas y podemos hacer muchas cosas juntos, pero no hemos llegado todavía a la misma verdad sobre qué es la Eucaristía y sobre qué es la Iglesia y los sacramentos, por lo cual es demasiado temprano para la inter comunión con los luteranos, en estos momentos.

