Apertura de la puerta del perdón del monasterio de Santo Toribio de Liébana (Cantabria)

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha sido el primero en atravesar la puerta del perdón.

Más de 3.000 personas han asistido en el día de ayer, domingo 23 de abril, a la apertura de la puerta del perdón del monasterio de Santo Toribio que marca el comienzo del Año Jubilar Lebaniego. Un evento que trasciende más allá de lo religioso y que situará a Cantabria como uno los principales lugares de visita en este 2017.

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha sido el primero en atravesar la puerta del perdón y ganar el jubileo, una gracia reservada a cinco lugares santos: Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela, Caravaca de la Cruz y Santo Toribio de Liébana.

Las principales autoridades religiosas, civiles y militares han acudido al arranque del Año Jubilar, un año cargado de actividades culturales por distintos puntos de la región. La inauguración oficial tendrá lugar el próximo sábado con el esperado concierto de Jean Michel Jarre en el exterior del monasterio, una actuación que podrá seguirse en directo por la 2 de TVE y también vía streaming.

El presidente regional ha confirmado que los Reyes de España visitarán Santo Toribio antes del próximo 1 de julio, lo que supondrá un importante espaldarazo a la celebración.

Por su parte, el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, se ha desplazado hasta Liébana para trasladar el apoyo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a este Año Santo.

Quienes también se han sumado al acto, en este caso para protestar, han sido representantes del colectivo de ganaderos que denuncian “el abandono del Gobierno de Cantabria al sector”.

Se espera que, a lo largo de esta primera jornada hayan pasado por el monasterio de Santo Toribio más de 8.000 personas llegadas desde distintos puntos.

Gran afluencia

La explanada del Monasterio de Santo Toribio ya se encontraba abarrotada de gente, en la mañana de ayer domingo, día 23 de Abril, cuando a las 12.00 horas comenzó la procesión hasta la puerta del Perdón, que, tras la lectura de la Bula Papal concediendo el Jubileo, y de un saludo enviado por el Papa Francisco, se abrió cuando el cardenal Carlos Osoro realizó el solemne ritual de golpearla tres veces con un martillo.

Con este gesto y la posterior celebración de la Eucaristía, acompañada del canto litúrgico del Coro Filarmónico Vaticano, ha arrancado el Año Santo que se prolongará hasta el 22 de abril de 2018.

Hasta entonces quedan 365 días en los que quienes traspasen la Puerta del Perdón, se confiesen de sus pecados, comulguen y recen por el Papa, conseguirán la indulgencia plenaria que concede la Iglesia durante el Año Jubilar.

En su homilía, Carlos Osoro ha señalado que la humanidad vive una nueva etapa de la historia, en la que “son de alabar los grandes avances” en ámbitos de la salud, la educación o la comunicación, pero en la que no hay que olvidar que “hay muchos hombres y mujeres que viven en precariedad con consecuencias funestas: miedo, desesperación; la alegría de vivir se apaga; la falta de respeto y la violencia crecen”.

Osoro ha concluido pidiendo que ” cesen todas las guerras”, con palabras de recuerdo especial “a Siria, Irak, República Centroafricana, Nigeria y Sudán” y pidiendo que “en Venezuela se encaminen los ánimos hacia la reconciliación y la concordia fraterna”.

Revilla, “un gran año”

Por su parte, el presidente de Cantabria ha asegurado que, con el inicio del Año Lebaniego, Cantabria se prepara para “vivir un año histórico y de éxito”.

“El Año Jubilar Lebaniego combina el fervor religioso con la Historia y el paisaje y la gastronomía y eso es lo que lo hace diferente a otros, el lugar incomparable en el que se ubica el monasterio”, ha resumido Revilla.

Revilla, entre otros objetivos, se ha marcado, que este Año Jubilar sirva para que”Liébana sea un lugar que signifique mucho para los cántabros, pero también para los españoles”.

A los actos de apertura del Año Santo Lebaniego también han asistido el cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, y los arzobispos de Oviedo, Jesús Sanz, y Zaragoza, Vicente Jiménez; los obispos de Astorga, Juan Antonio Menéndez; Palencia, Manuel Herrero; y León, Julián López.

Además de otros miembros y autoridades de la Iglesia como los vicarios generales de Santander, Oviedo y Astorga; el Consejo Episcopal de Gobierno de la diócesis de Santander y el Arcipreste y sacerdotes de Liébana.

También se ha contado con la presencia del delegado del Gobierno, Samuel Ruiz; la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, acompañados de los consejeros Francisco Martín (Turismo), Ramón Ruiz (Cultura), Rafael De la Sierra (Presidencia) y José María Mazón (Obras Públicas).

El acto religioso ha finalizado con la adoración de la Santa Cruz y la actuación del grupo de danzas Virgen de las Nieves en el exterior del templo junto con bandas de gaitas y la Compañía de Danza Alberto Pineda.



Programados muchos actos

El Gobierno de Cantabria ha programado alrededor de un millar de actos culturales para conmemorar el Año Lebaniego, entre ellos el gran espectáculo inaugural que protagonizará el francés Jean-Michel Jarre, el próximo 29 de abril.

Información enviada desde Cantabria. Recogida en diversos medios, por Matías Aurelio Güemes Peña

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...