Ante las declaraciones realizadas por la alcaldesa, el cabildo catedral de Córdoba desea aclarar lo siguiente en relación con la propiedad del templo:

Las afirmaciones vertidas en la mañana de hoy no tienen base jurídica alguna y la propietaria del Conjunto Monumental Mezquita Catedral de Córdoba es la Iglesia católica desde 1236 y así lo han afirmado instituciones internacionales, nacionales y locales, así como los tribunales de justicia.

De hecho, la propia Alcaldesa, Isabel Ambrosio, es conocedora de un informe de la asesoría legal del Ayuntamiento que reconoce que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral nunca ha formado parte del inventario de bienes del Ayuntamiento de Córdoba.

Además, el juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba reconoció en junio de 2015 que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral de Córdoba es propiedad de la Iglesia desde 1236, y desde entonces, ha sido poseída por la Iglesia Católica de manera pública, pacífica e ininterrumpida.

En esa misma línea se pronunció en 2014 la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda que señaló en un informe que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral de Córdoba nunca ha pertenecido al Estado y ha sido propiedad de la Iglesia católica desde 1236.

También a nivel internacional, la Comisión Europea se pronunció en 2016 afirmando que no existe base legal para intervenir y se remitió a la legislación nacional en aquellas cuestiones relacionadas con la propiedad del templo, que reconoce que el propietario del Conjunto Monumental Mezquita Catedral es la Iglesia Católica.

Por otra parte, y respecto a la posibilidad de que en la Catedral de Córdoba pueda existir un culto compartido, el Cabildo quiere señalar que este templo está consagrado desde hace casi 800 años al culto católico, el cuál es incompatible con el culto islámico, como tampoco es compatible el culto católico con el musulmán en los templos islámicos.

En cuanto a la conservación del monumento, la UNESCO elevó en 2014 la categoría de la Catedral de Córdoba a Bien de Valor Universal Excepcional valorando de forma muy positiva el uso religioso, lo que contribuyó a que fuera distinguido como bien de valor universal excepcional.

Por último, el Cabildo Catedral reitera su llamamiento a la responsabilidad a los políticos e instituciones para que no alimenten esta falsa polémica que solo genera división entre la población y que supone un ataque a la comunidad católica de Córdoba, que tiene derecho, como toda comunidad católica en cualquier parte del mundo a tener su propia Catedral como lugar referente de culto de toda la comunidad diocesana.

