Año Santo Sanferminero 2017-2018

El Papa Francisco acaba de conceder un año jubilar especial a la ciudad de Pamplona. Será el Año Santo Sanferminero, que comenzará oficialmente el próximo 7 de julio de 2017 y que se extenderá hasta el 7 de julio de 2018.

El arzobispo de Pamplona y Tudela, Francisco Pérez González, solicitó a la Santa Sede esta declaración para conmemorar el tercer centenario, que se cumple en 2017, de la construcción y consagración de la capilla de san Fermín en la iglesia de San Lorenzo, en la capital navarra. Durante este año jubilar, la Iglesia, como es habitual, concede la indulgencia plenaria, la remisión de los pecados y la penitencia sacramental.

En este caso, se prevé que el Año Santo Sanferminero sea una exaltación del popular mártir del siglo iv, y en cuyo honor tienen lugar las fiestas más conocidas de Pamplona, y unas de las más populares del mundo. Así, está previsto que se realicen peregrinaciones, conciertos, recitales de música, charlas, coloquios y una serie de actos que el arzobispado y la parroquia de San Lorenzo irá desgranando conforme se acerque la fecha del inicio del Jubileo.

De momento, y de cara a estas celebraciones, san Fermín ya descansa en el que será su nuevo hogar durante los dos próximos meses. El venerado santo ha sido conducido desde su histórica capilla en la iglesia de San Lorenzo hasta el altar mayor del mismo templo.

El motivo del traslado obedece a las labores de restauración que se están realizando en San Lorenzo. La nave principal ha sido pintada durante este último mes y los operarios acaban de concluir la retirada de los andamios.

