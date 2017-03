Año jubilar en el Real Oratorio del Caballero de Gracia de Madrid

Con ocasión del V Centenario del nacimiento del Siervo de Dios Jacobo Gratij, conocido como El Caballero de Gracia, el papa Francisco ha concedido un Año Jubilar, con anexa Indulgencia plenaria, al Real Oratorio del Caballero de Gracia hasta el 1 de marzo de 2018.

Firma la concesión el Cardenal Penitenciario Mayor, Mauro Piacenza, con fecha de 27 de febrero de 2017.

El escrito señala que la indulgencia plenaria, con las condiciones habituales, podrán lucrarla una vez al día todos los fieles que participen en alguna función o piadoso ejercicio en el Real Oratorio, o bien oren un tiempo ante el Santísimo Sacramento. Y extiende la concesión a los enfermos que ofrezcan a Dios sus dolores y se unan espiritualmente a los actos.

Un decreto adjunto otorga la facultad de impartir la Bendición papal, al término de la Misa, en el día más adecuado del Año jubilar que se elija.

Las condiciones habituales para ganar la indulgencia plenaria son: confesión sacramental, comunión eucarística y una oración por el Romano Pontífice. A lo que se añade el rezo de un Padrenuestro, del Credo y sendas invocaciones a la Santísima Virgen y al Siervo de Dios Caballero de Gracia.

El Real Oratorio del Caballero de Gracia, sito en Madrid, tiene entrada tanto por la calle homónima (nº 5) como la Gran Vía (nº 17).

Real Oratorio del Caballero de Gracia

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...