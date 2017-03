Año Jubilar de la Santidad para toda la Orden de Agustinos Recoletos

Ha comenzado el Año de la Santidad, bajo el lema

Con fecha de 2 de febrero de 2017, el Prior General de la Orden de Agustinos Recoletos, Miguel Miró, remitió a todos los religiosos una carta en la que proclamaba este año 2017 como el Año de la Santidad para toda la Orden, siguiendo las directrices que se marcaron en la reunión del Consejo General el pasado 13 de enero.

Este Año de la Santidad se extenderá desde el primer domingo de Cuaresma hasta el 13 de noviembre de 2017, fiesta de Todos los Santos de la Orden.

En este enlace se puede encontrar toda la información sobre el Año de la Santidad.

Madrid, 7 de marzo de 2017 (IVICON).-

