Andreas Muñoz, premio Madrimaná por su interpretación de san Ignacio de Loyola

Bajo el lema Tú eres un regalo, los cines Dreams Palacio de Hielo están acogiendo la sexta edición de la muestra de cine Madrimaná, con varios preestrenos y actividades para la familia, arte, música, teatro, y conferencias, además de pases especiales para colegios.

El pasado sábado, 4 de marzo, se estrenó la película Ignacio de Loyola, producida por los jesuitas filipinos con buena parte del equipo de origen español. A la première acudió el actor Andreas Muñoz, quien recibió el premio Madrimaná de manos del cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, por su interpretación del fundador de la Compañía de Jesús. También estuvieron otros integrantes del reparto y técnicos, representantes de la Embajada de Filipinas en España y numerosos jesuitas, así como rostros conocidos como Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. El filme se estrenará en España en junio.

Tráiler

Foto del arzobispado de Madrid (6-3-2017)

