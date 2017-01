Almería: fallecimiento y sepelio del nuncio apostólico monseñor Justo Mullor García

Fallecimiento y sepelio del Nuncio Apostólico Mons. Justo Mullor García

El próximo 4 de enero, a las 17 horas tendrá lugar la recepción del féretro del fallecido Arzobispo en la Catedral y la celebración de la santa Misa, seguida del sepelio de monseor Justo Mullor García

El pasado vienes fallecía en Roma S. E. Mons. Justo Mullor García, Nuncio Apostólico en Costa de Marfil, Burkina-Faso, Países Báltico y Méjico. Sus buenas gestiones en este último país contribuyeron de modo decisivo al restablecimiento de las mejores relaciones del Estado mejicano con la Iglesia. Fue también Observador permanente ante las Naciones Unidas en Ginebra.

Aunque nacido en los Villares (Jaén), Mons. Mullor García procedía del clero Almería, en cuyo Seminario Conciliar estudio y desde donde fue enviado a las Universidad Gregoriana de Roma y a la Pontificia Academia Eclesiástica.

Hoy lunes día 2 de enero se ha celebrado la misa funeral en la iglesia del Governatorato (Edificio del Gobierno) del Estado Vaticano, después de haber sido velados sus restos mortales en la iglesia de San Esteban, sita en los jardines del Vaticano, cercana al ábside de la Basílica Vaticana. La misa funeral ha sido presidida por el Cardenal Secretario de Estado, Su Eminencia Mons, Pietro Parolín. Han concelebrado con el Cardenal Secretario los cardenales Bertello, Santos Abril, Stafford y Stela, y un buen número de Obispos. Entre ellos, los Arzobispos Angelo Becciu, Sustituto de la Secretaria de Estado, Gallagher, Glöder, Piero Marini, Bacqué, Canalini y Fabene; y miembros de la Prelatura del Opus Dei, entre los cuales se encontraba el Vicario general Mons. Fernando Ocáriz y el Director Espiritual Central de la Obra, Guillaume Derville.

Con la muerte de Mons. Justo Mullor desaparece uno de los eclesiásticos más eminentes y conocidos de la diócesis de Almería, cuyos servicios a la Santa Sede han llenado toda su vida. como ha resaltado en su homilía esta mañana en el funeral el Cardenal Secretario de Estado, Mons. Pietro Parolín.

¡ Date de alta GRATIS en nuestras Alertas Informativas ! ¿Quieres ser de los primeros en estar informado? Noticias de alcance, materiales y documentos en castellano para la labor pastoral /catequética. GRATIS ​ SUSCRIBIRSE

Los restos mortales de Mons. Mullor García serán inhumados el próximo miércoles día 4 de enero, en la Catedral de la Encarnación de Almería, trasladados desde el aeropuerto de Málaga a la capital almeriense.

Descanse en la paz del Señor.

Breve Biografía de S. E. Mons. Justo Mullor García

En la mañana del pasado viernes día 30 de diciembre fallecía en Roma el Nuncio Apostólico Mons. Justo Mullor García. Había nacido el 8 de mayo de 1932 en Los Villares (Jaén), a donde se había trasladado su familia oriunda de Enix por destino profesional de su padre. Enix le rendiría homenaje hace algunos años, dedicándole una calle y nombrándole le hizo hijo predilecto. Su condición de hijo de familia almeriense la tuvo toda la vida. Vocacionado al sacerdocio desde la infancia, estudió en el Seminario Conciliar de Almería. Ordenado sacerdote en 1954, fue enviado por el Obispo de Almería Mons. D. Alfonso Ródenas García a doctorarse en Derecho Canónico en la Universidad Gregoriana; y poco después, en 1957 ingresaría en la Pontificia Academia Eclesiástica, iniciando así su preparación para servir a la Santa Sede en la carrera diplomática.

En 1967 el Papa Pablo VI le confiere la ordenación episcopal, después de haberle nombrado Arzobispo titular de Emérita Augusta, y más tarde será titular de Bolsena. El 22 de marzo de 1967 se hace cargo de la Nunciatura Apostólica de Costa de Marfil, a la que se agregan los servicios de las legaciones diplomáticas de la Santa Sede en Burkina-Faso y Níger, cargos que le retienen en África hasta 1985, año en el que es nombrado para la Secretaría de Estado de la Santa Sede como observador permanente ante el Consejo de Europa, en Estrasburgo, y ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra.

El 30 de noviembre de 1991, el santo Papa Juan Pablo II le nombra primer Nuncio Apostólico en los Estados Bálticos de Estonia, Letonia y Lituania, y le encomienda la Administración Apostólica de Estonia y la preparación del viaje pontificio a este Estado báltico. El 28 de julio de 1994 cambia la titularidad de su cargo episcopal, siendo nombrado Arzobispo titular de Bolsena (Volsinium), siendo nombrado Nuncio Apostólico en Méjico el 2 de abril de 1997. Es su último servicio a la Santa Sede como Nuncio, porque el 11 de febrero de 2000 el Papa le nombrará Presidente de la Academia Pontificia de Roma, donde se forman los futuros diplomáticos de la Santa Sede.

Al cumplir los 75 años, presenta su renuncia al Papa Benedicto XVI, quien acepta la renuncia el 13 de octubre de 2007, siendo nombrado miembro de la Congregación para las Causas de los Santos el 23 de abril de 2009. Ha transcurrido sus últimos años en Roma, en el edificio Via de l´Erba que la Santa Sede remodeló para acoger a los Nuncios del Papa. Después de dos años debilitamiento de la salud, fallecía en Roma el pasado viernes, día 30 de diciembre, a los 84 años, tras haber dedicado toda su vida al servicio de la Sede Apostólica. En su testamento pedía al Obispo de Almería diera hospitalaria sepultura a sus restos mortales en la Catedral de Almería, donde será inhumando el próximo miércoles día 4 de enero de 2017.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...