Actos religiosos en el Año Santo Lebaniego 2017-2018

EL OBISPO DE SANTANDER PRESENTÓ, EL AÑO SANTO DE SANTO TORIBIO DE LIÉBANA QUE OFRECERÁ ACTOS RELIGIOSOS HASTA ABRIL DE 2018

.- El próximo 23 de abril se abrirá la Puerta del Perdón con la presencia de varios obispos y del cardenal cántabro Carlos Osoro

.- Durante el acto, el prelado de Santander presentó la Carta Pastoral, “Nuestra Gloria, señor, es Tu Cruz”, que “invita a vivir la alegría del Evangelio que debe impregnar nuestra vida”

El obispo de Santander, Mons. Manuel Sánchez Monge, ha presentado hoy en un acto público los contenidos religiosos del Año Jubilar de Santo Toribio de Liébana, así como una Carta pastoral titulada, “Nuestra Gloria, Señor, es tu Cruz”, en la que se recogen las claves de este acontecimiento espiritual que se iniciará con la apertura de la Puerta del Perdón en la jornada del domingo 23 de abril, en el monasterio de Santo Toribio de Liébana (Cantabria).

El lema del Año Santo que presidirá los actos religiosos y el cartel oficial, para esta ocasión lleva por título, “Nuestra Gloria, Señor, es Tu Cruz”. Con este epígrafe se desea, sobre todo, incidir en el carácter espiritual que debe de distinguir al Año Santo.

En el acto público en que se presentaron los actos religiosos programados por la Diócesis a lo largo de un año, también se abundó sobre el contenido de la Carta Pastoral.

Así, se hizo hincapié en que una clave para vivir este Año “como verdaderamente Jubilar” está en “intensificar la experiencia de la alegría evangélica, que nace, pasando por la cruz, de la resurrección de Jesucristo. La alegría debe impregnar nuestra vida cristiana”, se señala en la Carta de Mons. Sánchez Monge.

Igualmente se recordó que uno de los signos del Año Santo Lebaniego es la peregrinación. “Esta es mucho más que una aventura o un viaje turístico. La peregrinación exterior debe ir acompañada de la peregrinación interior”, subraya el escrito pastoral.

En esta línea se resalta que “esta es también una llamada a desperezar el espíritu y a vivir la realidad de sentirnos hermanos los que somos hijos de un mismo Padre. Es una experiencia que cambia la vida de verdad, que no es maquillaje, que no es moda… que es Vida”.

Composición musical para el Año Santo

Durante el acto público celebrado en Santander intervino el Coro Solvay Ensemble que ha grabado un Cd con el cancionero “Nuestra gloria, Señor, es tu Cruz”, un Cantoral Litúrgico Lebaniego compuesto por el sacerdote diocesano Juan Jáuregui Castelo . Este compositor y organista tiene numerosos discos editados con temática religiosa de muy diversa naturaleza.

La agrupación interpretó algunas de las composiciones que se incluyen en este nuevo CD que está compuesto por cuatro partes.

Además, el acto incluyó la presentación de un vídeo del Año Santo realizado por Popular Televisión Cantabria en el que se muestran los aspectos esenciales de este Año Jubilar.

Reliquia del Lignum Crucis

Igualmente se hizo mención de la presencia del Lignum Crucis que se alberga en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, enclavado en las estribaciones de los Picos de Europa.

Además, se destacó que ir a Santo Toribio es un camino que se hace con un “fin muy concreto: querer encontrar la verdadera belleza que es el Lignum Crucis; querer encontrar la verdadera belleza que tiene la cruz”.

El Lignum Crucis, ha sido durante siglos una de las “referencias necesarias” para que cualquier peregrino pueda encontrarse con el fragmento de la cruz en la que murió Jesucristo.

Igualmente, se recordó que este Santo leño es la reliquia más grande que se conserva de la cruz de Jesucristo, y que ha sido custodiada y adorada en este lugar desde el siglo VIII junto con las reliquias de Santo Toribio.

En la documentación encontrada, ya en el siglo XII, aparecen referencias a la Cofradía de la Vera Cruz de Liébana, por lo que debido a la afluencia de peregrinos se concedió la gracia de ser lugar Jubilar.

Apertura Puerta Santa

A las 12 del mediodía del próximo 23 de abril, el obispo de la Diócesis de Santander, Mons. Manuel Sánchez Monge abrirá la Puerta del Perdón durante un acto que presidirá el cardenal y Arzobispo de Madrid Carlos Osoro, natural de Cantabria (1945-Castañeda)

Igualmente, se espera la asistencia del arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz, así como los tres restantes prelados que forman la Provincia Eclesiástica de Oviedo (Astorga (Mons. Juan Antonio Menéndez; León (Mons. Julián López), Santander (Manuel Sánchez) y el mencionado de Oviedo).

También se ha cursado una invitación al obispo de Palencia, Mons. Manuel Herrero por ser natural de Serdio (Cantabria) y hasta hace unos meses vicario general de la Diócesis de Santander.

Asimismo se espera la asistencia de los dos obispos más recientes que presidieron la diócesis cántabra, Mons. Vicente Jiménez Zamora, ahora Arzobispo de Zaragoza y de Mons. José Vilaplana Blasco, actual obispo de Huelva.

Entre los presentes se hallará la Fraternidad Franciscana que custodia la Cruz del monasterio de Santo Toribio de Liébana, así como su Ministro Provincial acompañado por el arcipreste de Liébana, Elías Hoyal y por los sacerdotes de la comarca.

En la celebración también participará la Cofradía de la Vera Cruz, que desde el siglo XII viene custoadiando el Lignum Crucis.

En la apertura cantará el Coro Filarmónico del Vaticano, dirigido por Mons. Pablo Colino que durante dos días más recorrerá la Diócesis de Santander para ofrecer varios conciertos.

La clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Liébana se efectuará 22 de abril del próximo año 2018, jornada en que se cerrará la Puerta del Perdón.

Durante todo un año están programados actos religiosos de muy diversa índole, como una peregrinación diocesana de jóvenes.

Actos religiosos en el Año Santo Lebaniego 2017-2018

El centro y foco de todos los actos que desde la Diócesis queremos desarrollar en este Año Santo Lebaniego, se enmarcan en un elemento central: el Lignum Crucis que se custodia en el Montaserio de Santo Toribio de Liébana, que es reliquia de la Cruz de Cristo.

Por eso hemos querido que sean acciones que ayuden a tener un encuentro de fe con Cristo Resucitado, origen, centro y destino de todas las acciones de la Iglesia.

Enmarcadas en tres ejes de acción pastoral de la Iglesia: Anuncio de la Palabra, Celebración sacramental de nuestra fe, y ejercicio de la Caridad con los más necesitados.

El cartel ha sido elaborado por el Padre Franciscano : P. Iñaki Beristain

ACTO DE APERTURA

A las 12 del mediodía del día 23 de abril de 2017, se abrirá la Puerta del Perdón. Dios mediante, presidirá la celebración el Sr. Cardenal de Madrid, natural de Cantabria, D. Carlos Osoro Sierra. Están invitados el Arzobispo de Oviedo, y el resto de Obispos de la Provincia Eclesiástica a la que pertenece nuestra Diócesis de Santander. También están invitados los vicarios generales de las mismas, así como el Obispo de Palencia (por la vinculación de esta diócesis con Santo Toribio), y natural también de Cantabria. También han sido invitados los Obispos que anteriormente han pastoreado nuestra Diócesis. Estará presente la Fraternidad Franciscana que custodia la Cruz, así como su Ministro Provincial, arcipreste de Liébana y sacerdotes de Liébana.

Participará en la celebración la Cofradía de la Vera Cruz, que desde el siglo XII viene custoadiando el Lignum Crucis.

Previo al momento de iniciar la celebración, se hará un repique de campanas en toda la Diócesis, algo para lo que pedimos la colaboración no sólo de todos los sacerdotes, así de todas las personas que colaboran con este servicio en tantos templos y capillas.

En la celebración del acto de apertura acompañará con el canto el Coro Filarmónico del Vaticano, dirigido por Mons. Pablo Colino. Durante dos días más estará por la región dando más conciertos.

Tras la celebración de apertura de la Puerta del perdón quedará inaugurado el Año Santo Lebaniego, hasta el día 22 de abril de 2018 fecha de la clausura y cierre de la Puerta.

DURANTE EL AÑO

Fechas de celebraciones especiales en el Monasterio:

Además de la Navidad, y el Triduo Pascual

2 de mayo : procesión desde Aniezo a Santo Toribio, con la Virgen de la Luz, patrona de Liébana

15 de mayo: fiesta de Pentecostés, se hace la Bajada a Potes

14 de septiembre: exaltación de la Santa Cruz, fiesta principal del Monasterio

5 de octrubre de 2017 – clausura de la vez (iniciada el día 16 de abril)

22 de abril de 2018 : Clausura del Año Santo Lebaniego

La Misa del Peregrino se celebra todos los días a las 12:00, precedida de la acogida y oración jubilar ante la “Puerta del Perdón”.

Se le ha pedido a la Cofradía de la Vera Cruz que en coordinación con el monasterio tenga un grupo de voluntarios que ayuden en esta acogida.

Sábados a las 10:30, 12 y 19:30 (julio a octubre)

Domingos y Festivos: 10:30, 12:00 y 13:00 (de julio a octubre)

Confesiones: de 11:00 a 12:00, y se queda un confesor durante la Misa del Peregrino.

La grabación del CD, con la música de Juan Jauregui, e interpretado por la Coral Solvay Ensemble, editado junto al folleto con las partituras. Colaboración del Gobierno de Cantabria, por medio de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. Todo ello para que en las parroquias se ensayen, aprendan, y se usen estas composiciones en las diferentes celebraciones, a lo largo de todo el Año Santo Lebaniego.

PEREGRINACIONES PARA ADORAR LA CRUZ

19 al 23 de abril : Peregrinación Diocesana de Jóvenes, desde Reinosa a Santo Toribio. Estarán la víspera en Potes, y el día de la apertura. Toda la información: http://wp.pjsantander.com/pastoral-juvenil/ y en la cuenta de Twiter: @pj_santander

Se han editado las credenciales del Peregrino. Actualmente están disponibles en el mismo Obispado de Santander, así como en la Iglesia del Cristo. Será en todo momento a través de la secretaría general del Obispado (secretariageneral@diocesisdesantander.com) desde donde se podrán adquirir. Al término de la peregrinación, acreditada por la misma credencial, en el monasterio se expide la Lebaniega.

Desde la Diócesis se ha motivado por medio de los Arciprestes para que los arciprestazgos (que son 13) , unidades pastorales y parroquias organicen peregrinaciones en diferentes fechas.

Desde la Delegación Diocesana de Liturgia y Espiritualidad se está ultimando una “Guía del Peregrino”, que sirva para hacer un pequeño itinerario, no sólo exteriormente, sino interiormente, de encuentro con la Cruz que nos trae la Salvación.

Sabemos que varias parroquias de nustra diócesis, en este tiempo de Cuaresma, se están haciendo ya charlas cuaresmales, y centrándose en contemplar la dimensión espiritual de la Cruz, con la mirada puesta en la Cruz de Santo Toribio de Liébana.

Se están elaborando unas catequesis para los niños, jóvenes, y adultos. Y también, coincidiendo con el inicio del curso pastoral (mes de septiembre, cuando se celebra la fiesta de la Exaltación de la Cruz) se propone la realización de vigilias de oración por los Arciprestazgos y Unidades Pastorales, con el tema central de la Cruz, y en referencia con Santo Toribio de Liébana.

Todas las acciones que se organicen desde instituciones de la Iglesia, coordinadas por medio de los arciprestazgos o delegaciones, se publicarán a través de la página web de la Diócesis: www.diocesisdesantander.com

Así, en concreto: El 3 de septiembre se hará la 2ª peregrinación Nacional de Hospitalidades de Nª Sª de Lourdes a Santo Toribio de Liébana.

Algunas instituciones y asociaciones que no pertenecen propiamente a la Iglesia, han comenzado a hacer el Camino,en etapas de semana: La casa de Castilla y León, la Hermandad de Donantes de Sangre. Otras están preparando peregrinaciones para llegar el día de la apertura, como la Hermandad de Caballeros de Santo Toribio de Liébana, la Asociación de Amigos del Camino de Saniago y Jubilar Lebaniego, y la Asociación de Amigos de Camino de Santiago del Norte de España en Cantabria.

ACTOS CULTURALES

Conferencias sobre la Espiritualidad de la Cruz, con doble sede: Potes y Santander (en los meses de junio, agosto, septiembre, diciembre, marzo

1 – Los mártires y la Cruz

2 – El Beato de Liébana dentro de la Tradición de Beatos de España

3 – La sabiduría de la cruz en s. Rafael Arnáiz

4 – Santa Teresa Benedicta de la Cruz

5 – S. Francisco y la Cruz de Cristo

Exposición sobre los documentos que están en el origen del Monasterio y la peregrinación, durante los meses mayo-julio / agosto-octubre; teniendo una doble sede: La Catedral de Santander, y el Centro de Estudios Lebaniegos.

Se está también ultimando las fechas y concertistas de un Ciclo de Conciertos de Organo.

Agrupación de corales, se está coordinando para que haya conciertos de música sacra, con el motivo central de la Cruz, en diferentes templos por la región.

En colaboración con la cadena Cope, se radiará un día dentro del Año Santo Lebaniego, el programa de Carlos Herrera desde el monasterio.

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO: PERIFERIAS EXISTENCIALES

En coordinación con las Delegaciones afectadas, se facilitará a los capellanes de los lugares donde es más difícil que puedan acudir en peregrinación a Santo Toribio, diferentes materiales para que puedan participar de la alegría y el gozo de este Año Santo Lebaniego: hospitales, residencias, la prisión.

Durante los meses de julio y agosto, en el Claustro del monasterio de Santo Toribio de Liébana se hará una exposición sobre los cristianos perseguidos en el mundo. Exposición que corre a cargo de Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Junto al Monasterio de Santo Toribio de Liébana la Diócesis posee un pequeño albergue, para peregrinos. Se han hecho ya todas las gestiones necesarias para que se ponga en vigor y tenga una atención permanente dutrante todo el Año Santo Lebanuego el Albergue de acogida a peregrinos.

Igualmente con motivo del Año Santo Lebaniego, y dentro de la ruta del Camino de Santiago, se pone a disposición un albergue de peregrinos en Santillana del Mar. El proyecto Eleos, como proyecto surgido en el Año de la Misericordia, y con desarrollo concreto este Año Santo Lebaniego, sirve para dar también acogida y acompañamiento a peregrinos, atendido por personas que están dentro de un proyecto de inserción laboral (Eleos significa en griego: amor misericordioso).

Todos y cada uno de estos actos, solamente pueden tener una motivación: ayudar a que todos vivamos este Año Santo Lebaniego un verdadero camino de conversión (exterior e interior) que nos lleve a encontrarnos con Jesucristo, muerto y resucitado.

[La reliquia del Lignum Crucis]

Hablar de nuestra tierra, va ligado necesariamente a hablar de Liébana, y especialmente de Santo Toribio de Liébana.

Pero Santo Toribio de Liébana va unido, necesariamente, a hablar de la reliquia de la cruz, del Lignum Crucis. Dos palabras latinas que encierran un significado especialmente profundo.

“Lignum Crucis” – madero de la cruz

Ir a Santo Toribio de Liébana no es un viaje sin más, no es un camino que se hace para contemplar solamente la belleza natural del lugar (que indudablemente tiene, y asombra a todos los que lo contemplan).

Ir a Santo Toribio es un camino que se hace con un fin muy concreto: querer encontrar la verdadera belleza que es el Lignum Crucis. Querer encontrar la verdadera belleza que tiene la cruz.

El Lignum Crucis, ha sido durante siglos, y es hoy en día, una de las referencias necesarias para cualquier peregrino: poder encotrarse con el fragmento de la cruz en la que murió Jesucristo.

Pero cuando hablamos del Lignum Crucis de Santo Toribio de Liébana, no podemos olvidar que se trata de la reliquia más grande que se conserva de la cruz de Jesucristo, y que ha sido custodiada y adorada en este lugar desde el siglo VIII junto con las reliquias de Santo Toribio.

No es extraño que ya en el siglo XII aparezcan referencias a la Cofradía de la Vera Cruz de Liébana, o que con el paso del tiempo y la afluencia de peregrinos se concediera la gracia de ser lugar Jubilar. Jerusalén, Roma, Santiago y Santo Toribio de Liébana: los únicos cuatro lugares jubilares durante siglos.

No cabe duda que los cristianos siempre han tratado con especial protección y amor las cosas sagradas. Pero las reliquias de la cruz han sido custodiadas siempre de un modo especial, porque no son solo un elemento que históricamente tiene un valor incalculable, sino, sobre todo, porque posee un signficado con un valor infinito: desde Jesucristo la cruz ya no es un signo de tortura o de muerte, sino de vida.

El cartel y el lema escogidos por la Diócesis para este Año Santo Lebaniego, encierran todos estos elementos.

El Lignum Crucis, la reliquia de la cruz de Jesucristo, en el centro, como único protagonista de este Año Santo Lebaniego.

La cruz reponsando sobre el monasterio de Santo Toribio, y coincidiendo la parte que se adora (con el gesto de besarla) con la puerta del perdón. La cruz y el perdón: siempre inseparables.

Fijar la mirada en la cruz nos lleva también a mirar a lo más alto, aún más allá de las montañas que coronan todo el valle de Liébana.

Un Año Santo Lebaniego con los ojos puestos en Santo Toribio, con los ojos puestos en la reliquia de la Cruz: “Nuestra gloria, Señor, es tu cruz”.

Santander, 2- MARZO 2017

