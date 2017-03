Acción Católica General peregrina a la Vera Cruz de Caravaca

Más de 120 personas de Acción Católica General (ACG) peregrinaron el domingo a la Basílica Menor-Santuario de la Vera Cruz de Caravaca. Los tres sectores –niños, jóvenes y adultos– comenzaron su camino en el Niño de Mula el sábado, en una etapa dividida por grupos, con actividades adaptadas a cada uno de ellos.

A mediodía llegaron a Bullas, donde realizaron una charla, por sectores, sobre el sentido de la cruz y participaron en un Vía Crucis. Para finalizar la jornada, tuvo lugar una velada de encuentro, pues, como asegura la presidenta de ACG en la Diócesis de Cartagena, María del Carmen Alarcón, “ha sido una peregrinación de encuentro y preparación para la Semana Santa”.

El domingo retomaron su caminata hasta Caravaca de la Cruz, pasando por el Cristo del Carrascalejo, donde realizaron una oración. Al llegar al Santuario de la Vera Cruz celebraron la Eucaristía, a las 16:00 horas, junto a otros fieles que se sumaron tras la peregrinación.

Además, se presentó a la nueva responsable diocesana de infancia de ACG, Pilar Martínez Cano, de la parroquia de Santa Clara de Cieza.

