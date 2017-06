Acción Católica General convoca a todos los laicos de parroquias de España a la III Asamblea General

“Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo”. Con esta frase de la Evangelii gaudium, Acción Católica General invita a todos los laicos de parroquias de España a su III Asamblea General que se realizará a comienzos de agosto en Santiago de Compostela. Acción Católica General pretende que esta asamblea sea un espacio donde los laicos puedan reflexionar juntos sobre su vocación.



La III Asamblea General se desarrollará del 3 al 6 de agosto con el objetivo de propiciar un espacio de reflexión compartida sobre la situación del laicado habitual de las parroquias; analizar, entre todos, las estructuras parroquiales para ofrecer una situación en clave evangelizadora; ayudar a poner la dimensión vocacional en el centro de la vida del laico; generar un espacio celebrativo-festivo que motive a trabajar en red, en comunión; visibilizar de manera experiencial el Proyecto de Acción Católica General; y expresar la eclesialidad.

Previo a la asamblea, del 27 de julio al 2 de agosto, Acción Católica General realizará el Camino de Santiago, haciendo la primera etapa el 28 de julio desde Tui

Desde Acción Católca General ofrecen diferentes modalidades y precios para que todos los interesados puedan participar en la asamblea y en el camino. Toda la información está centralizada en www.accioncatolicageneral.es.

Maria José Miguel

Responsable

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL

C/ALFONSO XI, Nº 4, 5º

28014 MADRID

www.accioncatolicageneral.es

