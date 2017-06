Del 3 al 6 de julio de 2017 se celebrará en Burgos la 70 Semana Española de Misionología bajo el lema: “La Familia y la Misión”

La Semana de Misionología 2017 tiene como tema central “La familia y la Misión”

Conferencia inaugural:

“Amoris Laetitia y misión” a cargo de Mons. Mario Iceta, obispo de Bilbao, para descubrir la dimensión misionera de la familia que subyace en la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia.

Ponencias:

“La Iglesia se hace misión en la familia” a cargo del profesor Eloy Bueno de la Facultad de Teología del Norte–Burgos, y “El fundamento teológico de la familia que vive la misión” a cargo de la profesora María Jesús Hernando de la Universidad San Dámaso de Madrid, tratarán de situar la familia en la actividad misionera de la Iglesia y fundamentar teológicamente a la familia como sujeto y agente de evangelización.

“La familia misionera en la sociedad actual” a cargo de la profesora Salomé Adroher Biosca de la Universidad de Comillas, Madrid que pretende describir los principales retos y desafíos que la sociedad actual plantea a la familia cristiana para promover una acción misionera en ella.

“Valores familiares para sociedades líquidas” a cargo del profesor Agustín Domingo Moratalla de la Universidad de Valencia y UIMP, mostrará como la institución familiar es uno de los mejores vehículos para trasmitir valores públicos, entre ellos, la fe.

Conferencia claurusa:

La conferencia de clausura “La familia, bien necesario para la sociedad” a cargo de Pilar Gonzálvez Vicente, Directora General de Servicios para la Familia y la infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios sociales y igualdad.

Mesas redondas:

Además de las ponencias, a lo largo de la 70 Semana de Misionología tendrán lugar diferentes mesas redondas “Experiencias de familias en la Misión”; “Misión en contextos familiares diversos” y “Familia en Misión “aquí y ahora” en las que se dialogará en profundidad sobre el tema principal de la edición de este año “La familia y la Misión” con la experiencia de tres matrimonios misioneros en misiones; abordando el tema de la propuesta de acogida y de misión en contextos familiares diversos; y presentar la actividad misionera “ad intra” con familias agentes de evangelización en su vida cotidiana.

Recursos:

Descargar programa

Descargar ficha de inscripción y enviarla a Delegación de Misiones de Burgos

Las inscripciones para Semana de Misionología se pueden hacer en:

Delegación Diocesana de Misiones de Burgos

Eduardo Mtnez. del Campo, 16, 1º-I

09003 Burgos

burgos@omp.es

http://misionesdeburgos.blogspot.com

