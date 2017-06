51 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales: Monseñor Javier Echevarría: “Id y, con vuestra información, comunicad el Evangelio”

Monseñor Javier Echevarría: “Id y, con vuestra información, comunicad el Evangelio”

Con motivo de la 51 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales el pasado domingo 28 de mayo de 2017 ( ver aquí mensaje del Papa Francisco ) me vienen a la memoria las palabras intensas y cariñosas de Monseñor Javier Echevarría, Obispo Prelado del Opus Dei y Gran Canciller de la Pontificia Università della Santa Croce, a cientos de periodistas que nos reunimos en Roma con él; los asistentes a ese seminario internacional habíamos en esa última jornada solicitado su compañía para poder saludarle y nos deseó un buen viaje de vuelta a todas las partes del mundo de donde procedíamos, impartiéndonos la bendición de viaje, a la que tenía gran devoción. Pocos pensarían que a 8 meses vista de ese encuentro él mismo emprendería su viaje definitivo a la Casa del Padre, en la fiesta de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre de 2016.

Jordi Picazo

20 años de seminarios internacionales

Era el último día del X Seminario Internacional en abril de 2016 en Roma, que convocó a cientos de periodistas responsables de oficinas de comunicación de diócesis católicas de todo el mundo, y otros periodistas especializados en el “religion beat”. 20 años al servicio de los periodistas que informan sobre la actividad de la Iglesia. Registré, por costumbre, su “address” a la audiencia, del que ofrezco un extracto en Audio (escuchar en enlace abierto a SounCloud) , que reflejan aquí sus reflexiones sobre la misión del periodista. Mi apuesta en 10 puntos sobre lo que nos dijo el Obispo Javier a tener en cuenta como periodista católico y consciente, aunque no lo suficiente, de ser hijo de Dios, es lo que aquí presento:

¡Siempre alegres!

Volviendo a escuchar mi audio de las palabras de “Javi”, como le llamaba san Josemaría, recordaba el punto 54 del libro de san Josemaría “Surco”, donde se lee: “Un consejo, que os he repetido machaconamente: estad alegres, siempre alegres. —Que estén tristes los que no se consideren hijos de Dios”.

1.- “La alegría propia del tiempo de Pascua no es solamente para este tiempo: es también para el tiempo ordinario… (de segundo 0’’ a 23’’).

2.- “Se alegraron mucho los discípulos, viendo al Señor” (Juan 22,20). Vosotras y vosotros, que sois discípulos del Señor, y que tenemos, no nos olvidemos, ese mandato expreso del Señor, ‘Id’, y con vuestra vida, con vuestra conversación, con vuestra información, comunicad el Evangelio (confrontar Marcos, 16,15); nos tenemos que dar cuenta, de que el Evangelio es comunicación de la felicidad de Dios” (de segundo 23’’ hasta segundo 53’’).

Ser positivos y sobrevenirse a la incomprensión

3.-“Esforcémonos, concretamente, en ser personas que comunican positivamente (desde segundo 53’’ hasta minuto 1’6’’)”

4.- “Si alguna vez tuviéramos que sufrir una incomprensión, incluso una contradicción, no es motivo ni para que […] ni para que nos quedemos apocados. Aguantadlo (desde minuto 1’6’’ hasta minuto 1’20’’)”

Amar a todo el mundo

5.– “Ante una persona que no comprende, que es un poco agresiva, tenemos que reaccionar mostrando que les queremos, mostrando que no hay entre ellos y nosotros, o entre ellas y nosotros, ni siquiera un muro tan delgado, tan delgado, como un papel de seda. Al contrario, para nosotros, son y serán siempre, almas que Dios ha puesto en nuestro camino para que les ayudemos, y para que aprendamos, ¿eh? (desde minuto 1’20’’ hasta 1’49’’)”.

Monseñor Javier Echevarría, a la izquierda de la foto, con su predecesor, el Beato Álvaro del Portillo.

Tres anécdotas de san Josemaría

6.– Recuerda Monseñor Echevarría que San Josemaría, en la primera escuela pública de periodismo que se puso en España, “no tuvo inconveniente en ser profesor de ética para formar a las personas que participaban en la escuela. Ello demuestra ya la gran transcendencia que daba a esta tarea de la información.

7.– San Josemaría fue en todo esto un […] viajando a todos los lugares a aprender, y puedo aseguraros que muchas veces, al leer las noticias, las que vosotras podéis, o vosotros podéis, alentar a que se propaguen, o a que se impongan, muchas veces eso le traía presencia de Dios. Cuenta, su sucesor monseñor del Portillo, que fue testigo presencial de cómo se acercaba a la comunicación, que ordinariamente, cuando leía el periódico, o cuando tenía entrevistas, o de otras formas, entre otras cosas […] le llegaban noticias, y muchas veces, al empezar a leer las noticias, se interrumpía, y empezaba a hablar con Dios: para que aquella noticia fuese ocasión de que la gente que intervenía, que había sido protagonista, se diese cuenta, de que tenían un papel muy importante (desde minuto 1’49’’ hasta 2’54’’)”.

8.– “Muchas veces, cuando era sacerdote joven, fundador del Opus Dei, y la prensa daba unas comunicaciones equivocadas, nunca reaccionaba con tristeza, sí con deseo de que se pudiera llegar a todos los ambientes para poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades (de minuto 2’54’’ hasta 3’16’’)”.

A los periodistas: “que deis muchas gracias a Dios”

El Obispo Echevarría saludando a cientos de periodistas de todo el mundo

9.– “Por lo tanto, que deis muchas gracias a Dios por la labor que estáis haciendo; que deis muchas gracias a Dios porque las cosas pequeñas de vuestro trabajo, son también manifestación de que, con eso pequeño, podéis estar hablando con Dios, y que se lo ofrezcamos con la alegría de saber que cuenta con nosotros como colaboradores (de minuto 3’16’’ hasta 3’36’’)”.

“Soy colaboradora, colaborador, de la misión de Dios”

10.– “Pensadlo bien: yo, cada una, cada uno, soy colaboradora de la misión de Dios. Por eso te he dicho, que vayamos por todos los sitios, anunciando su verdad; por eso, vivid con generosidad este trabajo (de minuto 3’36’’ a 3’52’’)”.

Y la bendición de viaje

El Obispo Javier, “Javi” le llamaba el Fundador, nos impartió la bendición de viaje. Para la casi totalidad de los allí presentes sería la última vez que le veríamos sobre la tierra. Muchos ya nos encomendamos a su intercesión, en los problemas de cada día, no pocos.

(Desde minuto 4’10’’) “Que tengáis buen viaje. ¡Que el Señor esté siempre en vuestro camino! Y que sus ángeles y sus santos, os acompañen siempre con su intercesión, y san Josemaría, ¡hombre universal!, ¡hombre de toda la Iglesia!, […] con su sucesor el beato Álvaro del Portillo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”.

Recuerdos y un recuerdo

En los giros lingüísticos de Monseñor Echevarría percibo un estilo que me resulta familiar y reconozco, por haberlo descubierto antes en don Álvaro del Portillo: así como del Portillo había adoptado gestos y modos de expresar las cosas del Fundador, como pasa en las familias con los hermanos mayores o el padre o la madre: y en palabras de Del Portillo, la Obra es una “bella famigliola”.

Me llama poderosamente la atención su uso, como acostumbraban los dos, de la segunda persona del singular en lugar de la del plural al animar a la gente, aunque la audiencia fuera grande, a esforzarse individualmente. O el uso, que se aprecia en este audio, de los dos géneros masculino y femenino constantemente, “cada una, cada uno”; “que vosotras, que vosotros”… Así, mostraron los tres, un no escondido respeto y admiración a la condición femenina. Es una forma eficaz de comunicar, que llega directa al corazón de la persona.

El Nuevo Prelado: “la caridad es el mejor lenguaje de la comunicación de la Fe”.

En el transcurso de esa misma semana tuve occasion de entrevistar al Vicario Auxiliar, ahora prelado del Opus Dei, Monseñor Fenando Ocáriz (ver aquí entrevista completa en Revista Ecclesia) , y preguntarle por la importancia de la comunicación en la Iglesia y los retos que se plantean en este ámbito, a lo que me respondía que “el reto fundamental es la coherencia. La comunicación no puede ser algo artificial. Hay que comunicar desde el propio ser y luego con las palabras. Por eso, podría decirse que la caridad es el mejor lenguaje de la comunicación de la Fe. Así lo expresó el Papa Francisco en el mensaje para la 50 jornada de las comunicaciones sociales: “si nuestro corazón y nuestros gestos están animados por la caridad, por el amor divino, nuestra comunicación será portadora de la fuerza de Dios” (25.I.2016).

