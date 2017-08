400 años de la muerte de Santa Rosa de Lima: Arzobispado de Lima (Perú) y Comunidad Dominicana anuncian actividades por año jubilar

· Después de 28 años, el lunes 29 de agosto saldrá en procesión la Reliquia de Santa Rosa.

· Se celebrará una gran Misa de Acción de Gracias en la Plaza Mayor el martes 30 de agosto, con la participación de miles de fieles.

· El Museo del Convento de Santo Domingo abrirá las puertas de la tumba de Santa Rosa.

· Jóvenes voluntarios tendrán a su cargo las redes de la Santa de América

En conferencia de prensa organizada por el Arzobispado de Lima y la Comunidad Dominicana se presentó de manera oficial las actividades que se realizarán por el inicio del año jubilar por los 400 años de la partida al Cielo de la primera santa peruana, Rosa de Lima. El mensaje que llevará el año jubilar será “400 años intercediendo por ti” refiriéndose a los miles de pedidos que ha recibido la Santa a lo largo de todos estos años y que por intercesión ante Dios han sido concedidos. Durante la conferencia se presentó de manera oficial el spot de esta festividad (https://youtu.be/TZLyRleCy14)

Entre las actividades programadas está la procesión de las Reliquias de Santa Rosa que han permanecido en custodia desde la última visita de San Juan Pablo II a Lima. El anda con las reliquias saldrá en procesión desde la Basílica Menor del Santo Rosario, del Convento Santo Domingo hasta la Catedral de Lima el lunes 29 de agosto.

El día central, martes 30 de agosto, se celebrará una gran Misa de Acción de Gracias en la Plaza Mayor de Lima, presidida por el Cardenal Juan Luis Cipriani y que contará con la presencia de las principales autoridades civiles y militares del país, los miembros de la Policía Nacional del Perú, fieles de las parroquias, de las hermandades, movimientos, colegios y público en general.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes monseñor Raúl Chau, obispo auxiliar de Lima; P. Luis Enrique Ramírez, director del Convento de Santo Domingo; el Sr. Abdul Miranda, Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima; y el Gral. PNPJavier Ávalos, Director de Seguridad Vial y Tránsito de la Policía Nacional.

– PROCESIONES:

Lunes 29 de agosto: Procesión de la sagrada reliquia de Santa Rosa de Lima

5 p.m. Partiendo de la Basílica del Santísimo Rosario (PP Dominicos), sigue por Jr. Conde de Superunda Cdra. 1 y 2, Jr. Junín Cdra. 1 (Costado del Palacio de Gobierno), sube al atrio del Palacio Arzobispal para ingresar a la Basílica Catedral de Lima.

Martes 30 de agosto

12:30 p.m. Acabada la Santa Misa, por el atrio del Palacio Arzobispal ingresa al Jr. Junín Cdra. 1, sigue por Jr. de la Unión Cdra. 2, Jr. Callao Cdra. 1, Jr. Camaná Cdra. 2, Jr. Conde de Superunda Cdras. 2, 3 y 4, Av. Tacna Cdra. 1 y 2, Jr. Ica Cdra. 5 (Parroquia San Sebastián) Av. Tacna Cdra. 3 y 4 e ingresa al Monasterio de las Nazarenas.

Retorno: Siguiendo por la Av. Tacna Cdras. 4, 3 y 2, Jr. Callao Cdras. 4, 3 y 2, Jr. Camaná Cdra. 2, ingresa a la Basílica del Santísimo Rosario (PP Dominicos).

– MUSEO SANTO DOMINGO

A partir del 26 de agosto se han programado visitas nocturnas en el Museo del Convento de Santo Domingo, donde se encuentra la cripta que inicialmente sirvió de sepulcro de Santa Rosa de Lima. Esta cripta ha sido reabierta al público para su veneración. La visita contará con fotos nunca antes vistas de nuestra querida Santa limeña.

– SANTA ROSA, LA SANTA DE LAS REDES

Santa Rosa de Lima es la primera santa que cuenta con una presencia activa en las redes, gracias a las diferentes plataformas oficiales que impulsan los dominicos y el Arzobispado de Lima (Web, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram), a través de un grupo de jóvenes de la parroquia San Juan Apóstol (Pueblo Libre), que tiene a cargo la administración, organización e impresión de los pedidos que llegan a través de la red desde diferentes partes del mundo, para ser enviadas al pozo de Santa Rosa.

Por ello, además del tradicional buzón virtual santarosa.correo@gmail.com, los fieles podrán participar, contar sus milagros o mandarle un saludo a la Santas a través de los hashtag #SantaRosa400 #SantaRosita

Especial Web: www.arzobispadodelima.org/santa-rosa-de-lima

Buzón virtual: santarosa.correo@gmail.com

Instagram: SantaRositaLima – 569 seguidores

Twitter: @SantaRositaLima – 3 600 seguidores

Faceboook: SantaRosadeLima – 86 000 seguidores

Museo: Basílica del Santísimo Rosario del Convento de Santo Domingo de Lima

Youtube: SantaRosadeLimaOficial

– EL BUZON VIRTUAL:

Este servicio santarosa.correo@gmail.com está disponible todo el año y se imprimen mensualmente para ser depositado en el pozo de los deseos. Cada año se supera el record anterior. El 2015 se recibieron más de diez mil pedidos.

– DATOS:

Los seguidores de santa Rosa no sólo pertenecen a América Latina o Filipinas, provienen de todo el mundo. Los pedidos llegan de lugares tan lejanos como como diversos: China, Alemania, Italia, países de África, Francia, Polonia, entre otros.

En la reciente Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), realizada en Cracovia (Polonia), descubrimos que existe una capilla de Santa Rosa en la Iglesia de la Santísima Trinidad. La Capilla data del siglo XVII, está hecha en mármol, presenta un hermoso retablo y una cúpula dorada. Fue meta de peregrinación de lo miles de jóvenes participantes en este encuentro mundial con el Papa. El video puede apreciarse en las redes sociales.

En muchos lugares del mundo existen capillas dedicadas a ella. Diversos pueblos, ciudades e instituciones la tienen como especial protectora. Su figura es incesantemente elogiada por todo el orbe cristiano y por las más altas figuras eclesiásticas. EL Cardenal Ratzinger (Papa Benedicto XVI) y el Cardenal Bergoglio (Papa Francisco) tienen devoción a Santa Rosa. Se conserva una hermosa homilía predicaba en el mismo santuario por Ratzinger y en el video, la prédica de Bergoglio.

– DATOS HISTORICOS:

Es la primera santa que antes de ser canonizada (167l) sería proclamada -cosa excepcional- patrona del Perú (1669), del Nuevo Mundo y de Filipinas (1670). Sólo en Perú hay más de 72 pueblos con su nombre.

Se han escrito más de 400 biografías sobre ella (y se siguen escribiendo nuevas). La primera fue realizada por uno de “los padres de su alma”, el P. Hansen. Dicha biografía fue culminada tan sólo 2 años después de fallecida.

Rápido ascenso a los altares: Su proceso de canonización fue inmediato y en menos de 50 años fue declarada santa para la Iglesia Universal. Pero ya sus fastuosas pompas fúnebres y la aclamación de la población entera al conocer su fallecimiento, hicieron que a los ocho días se abriera el proceso de canonización. El Cabildo de Lima envió una carta al Papa Urbano VIII y el Virrey hizo lo propio a la Corona de España.

– POZO DE SANTA ROSA

El pozo de Santa Rosa se encuentra en lo que fuera su hogar, actualmente, declarado Santuario. Este lugar emblemático, nos recuerda que Santa Rosa arrojó en el pozo la llave del candado del silicio que se puso en la cintura, para hacer una continua penitencia por los pecadores. Poco después de fallecida, al crecer el número de milagros y gracias obtenidas por su intercesión, un número cada vez más grande de personas comenzó a escribir sus necesidades espirituales y materiales como cartas que las echaban a dicho pozo. Esta costumbre perdura hasta el día de hoy, y son millones los que dan fe de las gracias concedidas por intercesión de Santa Rosa.

– LOS PASOS DE SANTA ROSA

1. SANTUARIO DE SANTA ROSA. (Av. Tacna cdra. 1)

La familia Flores – Oliva se afincó en este barrio de Lima y es el lugar de nacimiento de nuestra Santa. Aquí pasó gran parte de su vida, junto con su numerosa familia, a quien siempre cuidó y ayudó en sus apuros económicos. La huerta y el jardín de su casa fueron testigos de su intensa vida de oración, penitencia y cuidado del prójimo más necesitado.

2. PARROQUIA SAN SEBASTIAN. (Esquina Jr. Chancay con Jr. Ica)

La casa de la familia Flores – Olivas, estuvo ubicada en la Parroquia de San Sebastián. En esta iglesia fue bautizada.

3. QUIVES

Santa Rosa pasó unos cuatro años viviendo en el pueblo de Quives, donde su padre fue destinado a administrar unas minas. En este lugar, nuestra Santa recibió la Confirmación der S. Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima. Al recibir este Sacramento, el Santo Arzobispo la llamó Rosa, sin saber que así la llamaba su madre.

4. BASÍLICA DEL SANTO ROSARIO (Jr. Conde de Superunda cdra 2)

Emblemático templo de la ciudad de Lima, junto al Convento de los Padres Dominicos. En esta Basílica se venera a Nuestra Señora del Rosario, ante quién, no sólo Santa Rosa de Lima, sino San Martín de Porres, elevaron su oración a Dios. También, en esta Basílica, frente a la Virgen del Rosario, Dios le reveló a Santa Rosa que no debía entrar en un monasterio de clausura, sino permanecer en su hogar ayudando a sus padres en la manutención del hogar y ahí dedicarse a la oración y socorro del prójimo. Cuando falleció Santa Rosa, su cuerpo fue trasladado a esta Basílica, en donde recibió el homenaje del pueblo de Lima y fue enterrada en una de las criptas del Convento.

5. MONASTERIO DE SANTA ROSA DE SANTA MARIA (Jr. Miró Quesada cdra. 5).

El actual Monasterio fue edificado sobre la casa de los De la Maza – Uzátegui, familia que albergó a Santa Rosa los últimos años de su vida. Es aquí donde el Señor le concedió muchas revelaciones. Es lugar donde plasmó su camino espiritual, no escrito sino bordado. En este Monasterio se conserva el lugar exacto desde el cual partió para la casa del Padre, el 24 de agosto de 1617.

6. MONASTERIO DE SANTA CATALINA. (Jr- Andahuaylas)

Santa Rosa de Lima no logró ver cumplido su deseo de fundar un monasterio. Más allá de su muerte, se logró juntar un grupo de damas, en las que estuvo incluida su propia madre, ya viuda, para imitar el camino de santidad de Santa Rosa, siguiendo la espiritualidad dominicana. En este lugar se venera un Cristo Crucificado ante el cual nuestra Santa elevaba su oración por tantos necesitados que acudían a ella.

Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa del Arzobispado de Lima

