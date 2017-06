21 ciudades españolas y 13 americanas se han unido a la VII Marcha por la vida

VEINTIUNA CIUDADES ESPAÑOLAS Y TRECE AMERICANAS SE HAN UNIDO ESTE DOMINGO A LA VII MARCHA POR LA VIDA

“Escuché el latido del corazón de mi hijo y decidí no abortar”

3.500 personas han conocido este domingo en Madrid el impactante testimonio de Isabel y Miriam, dos madres que decidieron seguir adelante con su embarazo, y han pedido al Gobierno que la mujer reciba un informe detallado de su ecografía antes de tomar una decisión sobre el aborto.

Convocada por Derecho a Vivir, la #MarchaVida ha contado con la adhesión de cuarenta y nueve asociaciones españolas y extranjeras unidas en torno al lema ‘Un latido, una vida’. Tres mujeres doctoras en medicina han leído el manifiesto final en el exterior de la Maternidad de O’Donnell.

La ecografía salva vidas

En el acto final de la #MarchaVida Isabel, que se quedó embarazada con catorce años, ha contado que acudió a un centro abortista de Palma de Mallorca acompañada por su madre. “En el momento de la ecografía”, ha revelado, “escuché un ruido y pregunté qué era. Me contestaron que era el latido del niño. Al salir le dije a mi madre que quería seguir adelante con mi embarazo porque había escuchado el latido del bebé”. “Hoy”, ha concluído, “mi hijo, que se llama Jaime, tiene veintiún años”.

Por su parte, Miriam, de diecisiete años, ha explicado a los asistentes que acababa de terminar 1º de Bachillerato cuando se enteró de que estaba embarazada. “Fuí a un centro abortista”, ha asegurado, “y mientras me estaban haciendo una ecografía apartaron el monitor para que no pudiera ver al bebé. Era un lugar triste, como un velatorio. Me pidieron 100 euros por la ecografía y 500 si me practicaban el aborto.Sólo les interesa el dinero”.

Que la mujer tenga toda la información

La portavoz de Derecho a Vivir, Dra. Gádor Joya ha intervenido en el acto y ha afirmado: “Hoy pedimos que no se decida por la mujer, que se le de toda la información, que sepa que el corazón de su hijo está latiendo en su seno, y que el aborto lo detendrá para siempre”.

“Queremos”, ha concretado la Dra.Joya, “que se entregue un informe con la descripción de lo que su ecografía, que se hace siempre, ha mostrado, para que ella, fuera del entorno de presión, pueda, si quiere, leerla y saber lo que en ese momento está ocurriendo en su seno. Y lo queremos porque sabemos, lo acabamos de escuchar, que una ecografía puede salvar una vida, y que una mujer puede cambiar el rumbo de su vida si la ve y escucha a su hijo vivir”.

Por su parte, la Dra. Mónica Rodríguez, experta en cardiología infantil y diagnóstico prenatal, se ha dirigido a los asistentes en estos términos: “En mi trabajo diario me encuentro habitualmente con situaciones en los que a los futuros padres de un niño no nacido con problemas médicos, se les viene el mundo encima y solo se les ofrece la falsa solución del aborto. Pero el aborto agrede irreversiblemente al hijo, a los padres y a toda la sociedad que consiente y convive cómodamente con este drama cotidiano”. Y ha añadido: “Lo que hoy queremos pedir al Gobierno es que implemente medidas para ayudar a esos futuros padres y a toda la sociedad, a percibir claramente que su futuro hijo es, por encima de todo, una persona con corazón, como el de todos los que estamos aquí. Y que como tal necesita y merece protección”.

Para concluir, tres mujeres doctoras en medicina, Mónica Rodríguez , Sonsoles Alonso (especialista en obstetricia y ginecología), y Gádor Joya (especialista en pediatría) han leído el manifiesto final en el exterior de la Maternidad de O’Donnell.

En la VII Marcha por la Vida ha intervenido también el presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, quien ha agradecido a los presentes su asistencia “a pesar del calor que hace y a pesar del silencio mediático y político que se ha impuesto en España sobre el derecho a la vida de los niños que todavía no han nacido”. “No dejemos de movilizarnos mientras un niño muera España a causa del aborto”, ha concluido.

En el transcurso de la VII Marcha por la Vida de Madrid los jóvenes de la asociación AESVIDA han llevado a cabo un ‘flashmob’ con el título ‘Déjale vivir’.

Asociaciones de varios países se han adherido

Entre las asociaciones españolas que se han adherido a la VII Marcha por la Vida se encuentran Médicos por la Vida, AESVIDA, Familia y Dignidad Humana, Fundación Valores y Sociedad, Asociación de Familias Numerosas de Madrid, Vida Digna, CíViCa (Asociación de Investigadores y Profesionales por la Vida), Pro-Vida Lugo por el Derecho a Vivir, Aborto Cero San Fernando, Escuela de Rescate a la Madrileña, Instituto de Política Familiar, Asociación Evangelium Vitae, Asociación Enraizados en Cristo y en la Sociedad, Fundación Unidad+Diversidad, AEDOS, Plataforma Koinonia, Movimiento Oración 365 España, Remar, Profesionales por la Ética.

Entre las entidades internacionales cabe destacar a Family Watch International, Asociación Americana de Obstetras y Ginecólogos por la Vida, Red Familia Colombia, Alianza Panameña por la Vida y por la Familia, Asociación La Familia Importa y Organización Internacional por la Familia.

La VII Marcha por la Vida en veintiuna ciudades españolas y trece americanas

En estos días, veintiuna ciudades españolas han celebrado la VII Marcha por la Vida. Entre ellas, capitales como Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, Córdoba, Granada, Las Palmas, Alicante, Murcia, Málaga y Ciudad Real.

Además, se han convocado actos similares de Derecho a Vivir en varias ciudades de América. Entre ellas, Elizabeth (New Jersey), Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, Puebla, Santiago de Chile, Bogotá y Quito.

Casi 100.000 muertos por aborto al año

En España en el año 2015, última cifra oficial publicada por el Ministerio de Sanidad, murieron a causa del aborto un total de 94.188 niños. La plataforma Derecho a Vivir aboga por el aborto cero y, mientras se llega a él, propone avances para que se cumpla con la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 que afirma que la vida del ‘nasciturus’ es un bien que el Estado tiene la obligación de proteger.

El dossier de la VII Marcha por la Vida se puede descargar aquí.

El álbum fotográfico de la VII Marcha por la Vida se puede ver aquí.

El vídeo con las intervenciones en la VII Marcha por la Vida se puede ver aquí.





Prensa Derecho A Vivir 0034 617203086prensa@derechoavivir. org MADRID, 18 DE JUNIO DE 2017.

