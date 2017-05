El 24 de mayo, en el Vaticano, encuentro Trump y el Papa Francisco

El 24 de mayo, en el Vaticano, encuentro Donald Trump y el Papa Francisco

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará Israel, el Vaticano y Arabia Saudí durante su primera gira por el extranjero, que concluirá el 25 de mayo con una cumbre de líderes de la OTAN en Bruselas y, un día más tarde, con una reunión del G-7 en Sicilia (Italia).

La gira, adelantada por dos fuentes de la Casa Blanca al portal de noticias «Politico», y confirmada posteriormente por la Santa Sede, tiene como destino dos de los principales aliados de Estados Unidos en el extranjero, como son Israel y Arabia Saudí. La semana pasada, fuentes del Gobierno israelí citadas por medios locales ya habían confirmado conversaciones entre los dos países para tratar de cerrar la visita, algo a lo que se habían mostrado dispuestos desde el Vaticano.

Trump también manifestó en una reciente comparecencia junto al primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni, que tenía intención de reunirse con el Papa Francisco, después de se hubiese especulado sobre la posible reticencia del mandatario norteamericano. La fecha será el próximo 24 de mayo.

“El Santo Padre Francisco recibirá a S.E. Sr. Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos de América, el miércoles 24 de mayo de 2017 a las 8.30 de la mañana en el Palacio Apostólico del Vaticano.

Sucesivamente, el Presidente Trump encontrará a S.E. el Card. Pietro Parolin, Secretario de Estado, acompañado por S.E. Mons. Paul Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados”.

Francisco llegó a decir que Trump «no es cristiano» porque «piensa sólo en hacer muros». «El Papa desearía y rezaría por que yo fuera presidente si el Vaticano fuera atacado por el Estado Islámico», respondió el presidente norteamericano el pasado mes de febrero.

Precisamente, Donald Trump sancionó hoy un decreto sobre “libertad religiosa”, que permitirá que los clérigos de todas las confesiones religiosas del país puedan hacer política desde el púlpito sin exponerse a perder las exenciones fiscales que la ley concede a las entidades religiosas.

El acuerdo acaba con muchas de las restricciones impuestas al clero desde 1954. Bajo el nuevo marco regulatorio, las organizaciones religiosas podrán apoyar candidatos o posicionarse más abiertamente sobre las cuestiones políticas del momento, pero también permitirá a los empresarios alegar objeciones de conciencia para no incluir los anticonceptivos en las pólizas sanitarias de sus empleados. Varias organizaciones de derechos civiles ya han anunciado que recurrirán la nueva ley en los tribunales.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...