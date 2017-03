109 Asamblea Plenaria de la CEE: elección de otros organismos de la CEE La Asamblea Plenaria de la CEE cierra la renovación de cargos para el trienio 2017-2020 con la elección del presidente de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos, los tres miembros del Consejo de Economía y los presidentes de las tres Subcomisiones Episcopales. Según los estatutos, no hay límite de permanencia para estos cargos. > Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos — Presidente: Mons. Casimiro López Llorente , obispo de Segorbe-Castellón, elegido por primera vez para este cargo en esta Asamblea Plenaria > Subcomisiones episcopales — Subcomisión Episcopal de Catequesis, dentro de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis:

Mons. Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Jaén, en el cargo desde el año 2014 — Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, dentro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar:

Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa, obispo de Bilbao, en el cargo desde el año 2014 — Subcomisión Episcopal de Universidades, dentro de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades:

Mons. Alfonso Carrasco Rouco, obispo de Lugo, elegido por primera vez para este cargo en esta Asamblea Plenaria > Miembros del Consejo de Economía Miembros natos: — Presidente, cardenal Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid

— Secretario general, D. José Mª Gil Tamayo

— Vicesecretario Asuntos Económicos, D. Fernando Giménez Barriocanal Miembros elegidos por la Plenaria: Francesc Pardo (obispo de Girona); Juan del Río (arzobispo castrense); y José Leonardo Lemons (obispo de Ourense).

